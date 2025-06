Justiça mantém liberdade de casal investigado por morte de bebê em Campo Grande

Em decisão unânime, os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negaram o pedido do Ministério Público do Estado (MPMS) para que os pais de Izabela Pietra Rodrigues dos Santos, bebê de 10 meses que morreu em Campo Grande, retornassem à prisão. Com isso, Fernanda Souza Rodrigues, de 23 anos, e Elvis Cristiano dos Santos Correa, de 38 anos, seguem respondendo ao processo em liberdade.

O casal foi preso em flagrante no dia 14 de abril deste ano, sob suspeita de homicídio culposo e maus-tratos. No entanto, foi solto após a audiência de custódia. O promotor Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues recorreu da decisão, solicitando a prisão preventiva com base na gravidade do caso.

Ao analisar o recurso, o desembargador relator Jairo Roberto de Quadros afirmou que, embora a morte de uma criança configure uma tragédia grave, a prisão preventiva só pode ser decretada em situações previstas na legislação. Segundo ele, a própria investigação classificou o crime como homicídio culposo, o que não permite, por si só, a prisão cautelar.

Conforme o TJMS, o casal não possui antecedentes por crimes dolosos e não há medidas protetivas urgentes que justifiquem a custódia preventiva. Também foi destacado que os pais estão identificados e não se encaixam nas exigências do artigo 313 do Código de Processo Penal, que trata das condições para prisão preventiva.

Com isso, o recurso do Ministério Público foi negado, e os pais da bebê permanecem em liberdade durante a investigação e a tramitação processual do caso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também