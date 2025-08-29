Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Justiça

Justiça mantém preso preventivamente suspeito de execução na Coophavila

Desde 18 de agosto, João Henrique Macedo da Silva, o Tiba, permanece detido

29 agosto 2025 - 10h37Vinícius Santos
Atirador chegou pelas costas e mesmo com vítima caída, efetuou mais disparosAtirador chegou pelas costas e mesmo com vítima caída, efetuou mais disparos   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Em decisão recente, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, converteu a prisão temporária em prisão preventiva de João Henrique Macedo da Silva, conhecido como “Tiba”, de 32 anos. 

A medida atende a pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar riscos com a liberdade do acusado. O mandado de prisão tem validade até 1º de agosto de 2044.

João Henrique está preso desde 18 de agosto, quando teve a prisão temporária decretada. Ele é apontado como principal suspeito de matar Jhelyson Gamarra Pereira Santos em 2 de agosto de 2024, por volta das 20h, na Rua Naim Dibo, bairro Coophavila II, em Campo Grande.

Conforme a denúncia, Jhelyson estava na calçada, em frente à residência, empurrando o carrinho da filha de seis meses, quando foi surpreendido pelo acusado. Câmeras de segurança registraram o momento em que João Henrique se aproximou por trás, atirou uma vez e, após a vítima cair, disparou outras vezes. Jhelyson morreu no local.

Segundo o MPMS, o crime teria sido motivado por vingança relacionada a um desentendimento envolvendo a venda de drogas. No pedido de conversão da prisão, a promotora de Justiça Luciana do Amaral Rabelo destacou a gravidade do crime, a frieza da ação e o risco à ordem pública como fundamentos para a manutenção da prisão.

Na decisão, o juiz também informou que já tramita, de forma sigilosa, um habeas corpus (HC) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Ao converter a prisão, o magistrado destacou que há um conflito de interesses: de um lado, a liberdade do investigado, e do outro, o interesse público, como paz social, segurança e convívio harmônico. 

Ele pontuou que é necessário aplicar o princípio da proporcionalidade, considerando o impacto que crimes como homicídios, consumados ou tentados, causam à sociedade, afetando diretamente as relações sociais. O juiz ressaltou que, diante de indícios razoáveis de envolvimento no crime, a liberdade individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo, entendimento também respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considera que a prisão preventiva não fere a presunção de inocência.

O magistrado ainda enfatizou a conduta do acusado após o crime, destacando que João Henrique fugiu e permaneceu em local incerto e não sabido, sendo necessário citá-lo por edital. Para o juiz, essa postura furtiva é mais um fator que justifica a manutenção da prisão preventiva.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Segundo os autos, a mulher foi cliente da rede entre 2018 e 2023
Justiça
Smart Fit é condenada a indenizar cliente em R$ 40 mil após transfobia
STJ -
Justiça
STJ derruba decisão do TJMS e determina retomada de ação sobre a 'Máfia do Câncer'
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri
Justiça
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri
Ministros do STJ participam de visita institucional ao TJMS -
Justiça
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebe visita do presidente do STJ
Câmera flagrou o assassinato -
Justiça
Justiça manda a júri popular acusado de atuar como matador de aluguel na Capital
Júri popular julga homem acusado de tentativa de homicídio no Nossa Senhora das Graças
Justiça
Júri popular julga homem acusado de tentativa de homicídio no Nossa Senhora das Graças
Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva -
Justiça
CNJ premia desembargadora de MS por ferramenta de combate à violência de gênero
DIVULGAÇÃO -
Polícia
Justiça de Corumbá autoriza, e PF realiza operação contra tráfico de drogas
Filho e pai -
Justiça
Justiça nega exame de insanidade para homem que matou o pai em Campo Grande
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Cidade
Suspeito de estuprar e matar criança na Capital tinha registros por estupro

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro