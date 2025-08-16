Justiça mantém prisão de Hytalo Santos e marido

A Justiça de São Paulo manteve neste sábado (16) a prisão do influenciador digital Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, após audiência de custódia.

O casal foi preso na última sexta-feira (15) em Carapicuíba, na Grande São Paulo, por policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Deic, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As detenções ocorreram em cumprimento a mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba. Segundo o Ministério Público da Paraíba (MPPB), o casal é investigado por supostos crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. Ambos seguem presos preventivamente.

Durante a audiência, o juiz avaliou a legalidade do processo de prisão e não identificou qualquer irregularidade. A defesa de Hytalo Santos afirma que ainda não teve acesso aos fundamentos da decisão que levou à prisão e que vai adotar medidas jurídicas para tentar reverter a detenção.

Investigações e denúncias

As investigações foram iniciadas em 2024, a partir de denúncias anônimas recebidas via Disque 100.

Segundo o MPPB, o conteúdo produzido por Hytalo e compartilhado nas redes sociais apresenta "adultização" de menores, termo utilizado para descrever a exposição de crianças e adolescentes em contextos sugestivos ou inapropriados — ainda que o termo não configure crime específico, práticas do tipo podem violar dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Um dos episódios mais repercutidos da denúncia envolve a jovem Kamylinha Santos, de 17 anos, que teria sido exposta em vídeos desde os 12 anos.

Um vídeo publicado pelo youtuber Felca, que denuncia a situação, ultrapassou 42 milhões de visualizações e gerou grande mobilização nas redes.

Em nota, a defesa de Hytalo Santos afirmou que o influenciador “sempre se colocou à disposição das autoridades”, reiterou sua inocência e informou que irá buscar, inclusive, um habeas corpus para tentar reverter a prisão.

O caso continua em apuração pelo Ministério Público e pelas autoridades paraibanas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também