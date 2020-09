Justiça define data para ouvir testemunhas do assassinato de Emerson

A 2ª Vara do Tribunal do Júri de Mato Grosso do Sul designou a primeira audiência para ouvir as testemunhas do assassinato cometido por Bruno Cezar de Carvalho de Oliveira no dia 13 de agosto contra Emerson Salles da Silva.

De acordo com a decisão do juiz Aluizio Pereira dos Santos, a audiência por videoconferência para ouvir cinco testemunhas será no domingo (6), às 13h30. Após isso, será agendads audiência para ouvir as testemunhas de defesa e interrogatório do acusado.

Conforme a decisão, por se tratar de um acusado que já está preso e levando em conta a duração do processo, a audiência foi marcada de forma a evitar a demora na tramitação do caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também