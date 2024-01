Justiça marca júri de homem que matou mulher após programa em Campo Grande

No próximo dia 22 de fevereiro, quinta-feira, às 08:00 horas, o Tribunal do Júri realizará a sessão para julgar Raphael da Silva Fonseca Dolores, acusado do homicídio de Silvana Domingos dos Santos, ocorrido em 17 de agosto de 2021, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

A informação foi publicada no Diário de Justiça desta segunda-feira (22). O réu encontra-se atualmente preso.

Devido ao sigilo do processo, não foram obtidos detalhes sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) contra o acusado.

Segundo apuração do JD1 Notícias à época do crime, Silvana Domingos dos Santos, de 31 anos, trabalhava supostamente como garota de programa e foi assassinada em sua residência. Um cliente foi visto saindo do local logo após o ocorrido.

Silvana realizava seus serviços através de um site específico, onde os clientes entravam em contato com ela pelo WhatsApp para marcar encontros. No dia do crime, um cliente chegou por volta das 16h55. A testemunha, amiga de Silvana, escondeu-se no quarto ao lado, desconfiada do comportamento nervoso do cliente.

O homem, supostamente casado e estreante nesse tipo de encontro, solicitou água por três vezes. Uma discussão ocorreu, seguida por três disparos. O cliente deixou o local a pé, sendo descrito como vestindo roupas pretas, boné e mochila, e chegando como passageiro de um veículo UP branco.

O caso ficou sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e foi registrado como feminicídio.

