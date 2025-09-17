Menu
Menu Busca quarta, 17 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, amparado em parecer do MPMS, entendeu que o motorista tinha, em tese, plena consciência de seus atos

17 setembro 2025 - 18h45Vinícius Santos
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveramApenas o pai e o filho mais velho sobreviveram   (Reprodução/Redes Sociais)

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, negou o pedido da defesa de David Lopes Queiroz, de 30 anos, para a instauração de exame de insanidade mental. O réu responde por homicídios relacionados a um acidente ocorrido em 6 de abril deste ano, na BR-060, que resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, incluindo três crianças.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (17), com base em parecer do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O magistrado apontou que não há indícios de que o acusado não tivesse consciência dos atos. Segundo o juiz, desde o início das investigações, David se mostrou orientado, respondeu às perguntas de forma clara e chegou a tentar enganar policiais rodoviários federais, se passando por vítima do acidente.

O juiz destacou que a perícia psiquiátrica não se destina a qualquer acusado, mas apenas a quem apresenta sinais concretos de perturbação mental, o que não foi constatado no caso. Ele também ressaltou que o acusado trabalhava como mecânico, profissão que exige raciocínio técnico e habilidade, reforçando a avaliação de sanidade.

Com a decisão, o processo segue na fase de instrução. David permanece preso preventivamente. Caso o pedido tivesse sido aceito, poderia haver a possibilidade de redução ou até isenção de pena em eventual condenação.

As vítimas do acidente

O acidente causou a morte de Drielle Leite Lopes, de 32 anos, e três crianças: José Augusto Leite Saraiva (5 meses), João Lúcio Leite Saraiva (2 anos) e Helena Leite Saraiva (10 anos). Outras duas crianças, Oldiney e Otávio Leite Saraiva, ambos de 12 anos, também estavam no veículo e sobreviveram. O motorista e a passageira do caminhão atingido após a colisão não se feriram. O carro conduzido por David ficou completamente carbonizado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reprodução -
Política
Deputados aprovam urgência na tramitação do projeto de anistia do 8 de janeiro
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta
Electrolux terá que pagar R$ 100 mil a criança amputada por máquina de lavar
Justiça
Electrolux terá que pagar R$ 100 mil a criança amputada por máquina de lavar
A magistrada é Mestre e Doutora em Direito Constitucional pela PUC/SP
Justiça
Desembargadora de MS é indicada para o Conselho Nacional de Justiça
Local do crime -
Justiça
"Panela" é condenado a 13 anos de prisão por homicídio motivado por vingança
Desembargador Eduardo Machado Rocha -
Justiça
Desembargador Eduardo Machado Rocha assume vice-presidência do TJMS
Estádio Jacques da Luz
Esportes
MPMS libera até 3,5 mil torcedores no Estádio Jacques da Luz durante jogos da Série B
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Advogado tenta usar voto de FUX para "soltar" Bolsonaro, mas Flávio Dino nega
Álvaro Nackle Urt -
Interior
TJMS condena ex-prefeito de Bandeirantes por uso da máquina pública para autopromoção
Ponte situada na Avenida Manoel da Costa Lima -
Cidade
MPMS move ação judicial para cobrar manutenção de viadutos da Capital

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira