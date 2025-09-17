Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, negou o pedido da defesa de David Lopes Queiroz, de 30 anos, para a instauração de exame de insanidade mental. O réu responde por homicídios relacionados a um acidente ocorrido em 6 de abril deste ano, na BR-060, que resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, incluindo três crianças.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (17), com base em parecer do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O magistrado apontou que não há indícios de que o acusado não tivesse consciência dos atos. Segundo o juiz, desde o início das investigações, David se mostrou orientado, respondeu às perguntas de forma clara e chegou a tentar enganar policiais rodoviários federais, se passando por vítima do acidente.

O juiz destacou que a perícia psiquiátrica não se destina a qualquer acusado, mas apenas a quem apresenta sinais concretos de perturbação mental, o que não foi constatado no caso. Ele também ressaltou que o acusado trabalhava como mecânico, profissão que exige raciocínio técnico e habilidade, reforçando a avaliação de sanidade.

Com a decisão, o processo segue na fase de instrução. David permanece preso preventivamente. Caso o pedido tivesse sido aceito, poderia haver a possibilidade de redução ou até isenção de pena em eventual condenação.

As vítimas do acidente

O acidente causou a morte de Drielle Leite Lopes, de 32 anos, e três crianças: José Augusto Leite Saraiva (5 meses), João Lúcio Leite Saraiva (2 anos) e Helena Leite Saraiva (10 anos). Outras duas crianças, Oldiney e Otávio Leite Saraiva, ambos de 12 anos, também estavam no veículo e sobreviveram. O motorista e a passageira do caminhão atingido após a colisão não se feriram. O carro conduzido por David ficou completamente carbonizado.

