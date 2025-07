Justiça nega liberdade a acusado de matar cigarreiro em Campo Grande

O desembargador Jairo Roberto de Quadros, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), negou o pedido de liminar para soltar Endrel Sixtro Ferreira, preso sob acusação de homicídio. Ele é apontado como autor dos disparos que mataram o cigarreiro Ezequiel Euzebio Olegário Marques, em Campo Grande.

O crime ocorreu no dia 20 de abril deste ano, no bairro Jardim Monte Alegre. De acordo com as investigações, Endrel teria usado uma pistola calibre 9 milímetros no ataque.

No pedido de liberdade, a defesa do acusado alegou que ele está preso desde o dia do fato, é réu primário, possui residência fixa e trabalha como pintor para sustentar a família. A defesa pediu a expedição de alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares alternativas.

Ao analisar o pedido, o desembargador considerou que, pelo menos neste momento inicial, há elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva. Segundo a decisão, “há elementos que, ictu oculi, evidenciam a possibilidade e necessidade de manutenção do acautelamento prisional do paciente, pois presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora”.

O magistrado afirmou ainda que é prudente aguardar informações mais detalhadas do Juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, responsável pela decretação da prisão.

Com isso, o caso seguirá para análise mais aprofundada pelo colegiado do TJMS, e Endrel Sixtro Ferreira permanece preso até nova decisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também