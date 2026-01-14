Justiça nega liberdade a homem que tentou matar vizinhas a facadas em Campo Grande

O desembargador Jonas Hass Silva Júnior, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), negou o pedido de liberdade de Leandro Acosta, preso desde 2 de novembro de 2025, acusado de tentativa de homicídio a golpes de faca contra duas vizinhas no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

A defesa de Leandro havia solicitado a revogação da prisão preventiva, alegando que os laudos periciais indicaram apenas lesões corporais, sem risco de morte, e destacando que ele possui endereço fixo, trabalho lícito e família constituída, com dois filhos menores de seis anos. O pedido pedia ainda prisão domiciliar ou expedição de alvará de soltura.

Ao analisar a solicitação de forma preliminar, o desembargador indeferiu o pedido, considerando que não há elementos suficientes para justificar a concessão da medida de urgência. Segundo a decisão, os argumentos apresentados pela defesa exigem análise mais aprofundada pelo colegiado.

O magistrado também solicitou mais informações à 1ª Vara do Tribunal do Júri, sobre a situação processual de Leandro Acosta e os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva.

