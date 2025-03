Justiça nega soltura de acusado de matar mulher a facadas em Campo Grande

O desembargador Carlos Eduardo Contar, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), negou recentemente a liminar solicitada pela defesa de Arlindo Francisco Natalino Junior para sua soltura.

O acusado está preso por envolvimento no assassinato de Elizangela Arce Correa e na tentativa de homicídio contra Valdeci Soares Santana, ocorrido na noite de 29 de setembro de 2024, na Rua Aristides Lobo, no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Ao negar a liminar, o desembargador considerou que são necessárias mais informações antes de decidir sobre a liberdade do réu. Além disso, solicitou um parecer do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para embasar sua análise.

A defesa de Arlindo argumenta que a prisão preventiva deve ser uma medida excepcional e que não há elementos suficientes para justificar a prisão. Segundo o advogado, o réu não oferece risco à ordem pública e não tem condições financeiras para se evadir ou obstruir a Justiça.

Outros acusados

Além de Arlindo Francisco Natalino Junior, também são acusados pelo assassinato de Elizangela Arce Correa e pela tentativa de homicídio contra Valdeci Soares Santana os suspeitos Edmar Macedo Cardoso e Diego Barbosa Freitas. As vítimas foram atacadas com facadas durante o ocorrido. O caso segue em investigação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também