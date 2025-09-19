Justiça nega vínculo empregatício de maquiadora com salão em Campo Grande

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região manteve, por unanimidade, a decisão da 2ª Vara do Trabalho de Campo Grande que não reconheceu vínculo empregatício entre uma maquiadora e um salão de beleza.

A trabalhadora alegava ter atuado no estabelecimento de 1º de maio de 2023 a 21 de fevereiro de 2024 como maquiadora e designer de sobrancelhas, com remuneração mensal de R$ 5 mil, sem registro em carteira de trabalho, e pleiteava reconhecimento do vínculo e pagamento de verbas trabalhistas, atribuindo à ação o valor de R$ 116.286,39.

Em primeira instância, a juíza Nadia Pelissari concluiu que a profissional atuava como autônoma. Ela possuía empresa registrada, emitia notas fiscais e tinha contrato de parceria com o salão, recebendo 40% do valor de cada atendimento. A juíza apontou que o salão arcava com despesas e fornecia apenas alguns materiais, enquanto a maquiadora usava, majoritariamente, seus próprios insumos.

No recurso ao TRT, a trabalhadora alegou que testemunhas confirmaram a existência de relação de emprego. O relator, desembargador Márcio Vasques Thibau de Almeida, avaliou que os depoimentos foram tendenciosos e não comprovaram todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT — pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Segundo o relator, ficou comprovado que não havia subordinação jurídica, caracterizando prestação de serviços autônomos.

Com base nisso, a 1ª Turma do TRT decidiu manter a sentença de primeira instância, negando o reconhecimento do vínculo empregatício.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também