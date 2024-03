Justiça Justiça bloqueia contas do partido Democracia Cristã em MS por dívida de R$ 80 mil

A Justiça convocou Jobes de Lima Jaques via edital para comparecer ao processo em 16/04/2024, às 08:00h, buscando sua apresentação voluntária para ser submetido ao novo julgamento.

Ivaldino de Melo Silva, inicialmente acusado junto com Jobes de Lima Jaques, foi absolvido. Atualmente, apenas Jobes de Lima Jaques está programado para enfrentar o novo julgamento, mas encontra-se desaparecido.

Frank de Lima Alvisso foi brutalmente agredido com um taco e, posteriormente, morto a tiros. A motivação do crime foi alegada como o não pagamento de dívidas de apostas feitas em um bar, onde ele havia perdido um total de R$ 79,00.

Apesar de Jobes ter sido absolvido em um julgamento anterior, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) anulou a decisão, determinando a realização de um novo julgamento.

A Justiça está em busca de Jobes de Lima Jaques, acusado de homicídio contra Frank de Lima Alvisso. O crime ocorreu em março de 2021, no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.