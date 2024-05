Justiça procura 'Douglinhas' para julgamento por homicídio em Campo Grande

A Justiça de Campo Grande está à procura de Douglas Bronze Camargo, também conhecido como 'Douglinhas', para ser julgado por um Tribunal do Juri. Ele é acusado de matar Wander de Oliveira, de 45 anos, que foi atingido por disparos de arma de fogo durante uma discussão em um residencial no Jardim Campo Nobre.

O crime aconteceu no dia 05 de outubro de 2019, por volta das 10 horas, na Rua Claudio Coutinho - Residencial Reinaldo Busanelli. O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou que Douglas Bronze Camargo seja julgado em 12 de junho de 2024, às 8 horas.

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Douglas Bronze Camargo é acusado de homicídio e de agir mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Atualmente, ele responde ao processo em liberdade.

