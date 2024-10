Justiça procura três acusados de matar caminhoneiro em Campo Grande

A Polícia e a Justiça estão à procura de Beatriz da Silva Oliveira, 30 anos, Francisco Wilson Alves da Silva, 23 anos, e Rogério da Silva, 43 anos. Os três são acusados de envolvimento no homicídio do caminhoneiro Magnos Edgar Bartz, 39 anos, em um crime que ocorreu no dia 8 de abril de 2024, por volta das 9 horas, na Rua Catrimani, no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Os réus possuem mandados de prisão expedidos pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande, sob a responsabilidade do juiz Aluizio Pereira dos Santos. A prisão foi solicitada pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que investigou o caso.

Segundo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime foi motivado por vingança relacionada à morte de Ana Grete Alves Pereira, parente dos denunciados. A acusação aponta que a vítima, Magnos Bartz, havia sido investigada pela morte de Ana.

O MPMS classifica o crime como qualificado, destacando que a abordagem dos réus foi brutal. Magnos foi surpreendido e recebeu múltiplos disparos enquanto estava sentado em seu carro, conversando ao telefone. A situação, segundo o Ministério Público, dificultou a defesa da vítima.

Atualmente, os envolvidos continuam foragidos, e os mandados de prisão permanecem abertos. Informações sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser repassadas às autoridades através do número 190.

