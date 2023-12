Justiça reconhece legítima defesa e 'Ducho' é absolvido por assassinato no Aero Rancho

Jhullisson Fernando da Silva, conhecido como "Ducho", inicialmente denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) pelo assassinato a tiros de Julio Vieira de Souza, aos 36 anos, em 2 de janeiro de 2022, foi absolvido pela Justiça. O Juiz Aluizio Pereira dos Santos da 2ª Vara do Tribunal do Júri reconheceu a legítima defesa como motivo para a ação de Jhullisson.

A situação ocorreu por volta das 23 horas, na Rua Caládio, Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. Julio Vieira teria tentado matar Jhullisson também a tiros após um desentendimento. Entretanto, Vieira acabou sendo atingido por um único disparo e morreu posteriormente em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital.

O Ministério Público denunciou Jhullisson não apenas pelo homicídio, mas também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A acusação referente ao porte ilegal de arma será avaliada pelo Juízo após a preclusão da sentença de absolvição do crime de homicídio.

A defesa de Jhullisson, assim como o Ministério Público, argumentou que o réu agiu em legítima defesa. Ambos solicitaram a absolvição sumária de "Ducho", pedido que foi acatado pelo magistrado Aluizio Pereira dos Santos, com base nos elementos apresentados durante a instrução processual.

A decisão da Justiça implica que Jhullisson Fernando da Silva não será submetido a julgamento pelo tribunal do Júri, uma vez que sua ação foi considerada como resposta legítima a uma ameaça iminente à sua vida. O processo segue para análise da acusação relacionada ao porte ilegal de arma de fogo, que será avaliada separadamente.

