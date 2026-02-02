Justiça reduz pena de homem que matou adolescente a pauladas em Campo Grande

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reduziu de 10 anos para 7 anos e 11 meses de reclusão a pena de Paulo Sérgio Barbosa, acusado de matar um adolescente de 15 anos, espancado a pauladas em Campo Grande.

A decisão é da 1ª Câmara Criminal, que acolheu parcialmente o recurso da defesa do réu. O crime ocorreu em 26 de dezembro de 2021, no bairro Jardim Centro-Oeste, quando o acusado utilizou instrumento contundente para desferir golpes contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

A redução da pena ocorreu, principalmente, porque o Tribunal entendeu que a pena-base havia sido fixada de forma desproporcional na sentença de primeiro grau. O regime inicial para o cumprimento da pena de Paulo Sérgio Barbosa foi mantido no fechado.

Júri condena homem a 10 anos por matar adolescente a pauladas em Campo Grande

