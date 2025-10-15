Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Justiça solta acusado de matar irmãos gêmeos a tiros em Campo Grande

O juiz considerou as provas policiais frágeis e, respaldado em parecer do Ministério Público, decidiu impronunciar Robson Melo de Almeida

15 outubro 2025 - 11h36Vinícius Santos
Gêmeos Rafael Muler Passos e Alexandre Muler Passos, de 31 anos - Gêmeos Rafael Muler Passos e Alexandre Muler Passos, de 31 anos -   (Foto: Arquivo Pessoal)

A Justiça Criminal de Campo Grande mandou soltar Robson Melo de Almeida, de 42 anos, conhecido como “Magrão” ou “Cabelo”, acusado de matar os irmãos gêmeos Rafael Muler Passos e Alexandre Muler Passos, ambos de 31 anos, em 25 de setembro de 2020.

O crime ocorreu por volta das 23h, na rua Domingos Giordano, no bairro Conjunto Residencial Mata do Jacinto, região norte da Capital. As vítimas eram de Manaus e estavam morando em quitinetes na região.

Em sentença de impronúncia, o juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, destacou: "Dessa feita, reputo por insuficientes os elementos probatórios até então amealhados, os quais não são aptos a propiciar um juízo positivo de admissibilidade da acusação."

Para o magistrado, a prova produzida na fase policial é frágil de forma a dar azo a levá-lo à submissão ao julgamento popular. Ele explicou que, quando não há demonstrada a existência de elementos indicativos de autoria, ou a comprovação do fato delituoso narrado na peça acusatória, a decisão correta é a impronúncia.

Durante o processo, Robson, nas oportunidades em que foi ouvido, negou as imputações. Na delegacia, afirmou não conhecer as vítimas, negou a autoria do crime e disse não possuir motocicleta vermelha. Em juízo, permaneceu em silêncio, direito que lhe assiste.

Uma testemunha foi ouvida no caso, durante a fase policial, ela teria dito que “Cabelo” era o autor da execução das vítimas. Todavia, essa versão não foi confirmada judicialmente, já que a testemunha faleceu antes de poder ser ouvida em juízo. 

Também o alegado não foi corroborado por qualquer outro elemento de convicção na fase judicial. Além disso, as demais testemunhas ouvidas em juízo não indicam Robson como autor do crime. 

Da mesma forma, pelas imagens das câmeras de segurança, não foi possível identificar quem são os autores. Com base nesses elementos, Robson foi impronunciado, ou seja, não enfrentará júri popular pelo caso. 

No mesmo processo, o juiz mandou expedir alvará de soltura, visto que ele estava preso desde junho deste ano, após quase cinco anos foragido. Com a captura dele, a instrução processual andou e agora teve esse desfecho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dinheiro -
Justiça
Cobranças indevidas de valores irrisórios não configuram dano moral, diz TJMS
Sideni Soncini Pimentel -
Justiça
Desembargador Sideni Pimentel se aposenta antecipadamente do TJMS
Idosa morreu após ser atingida por carro -
Justiça
Motorista que matou idosa no Jardim Vida Nova fecha acordo de R$ 15 mil
Valdomiro Pereira Filho, de 47 anos; a investigação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil -
Polícia
Homem é indiciado por causar morte de motociclista em acidente no Nova Lima
TJ mantém condenações de estupradores e fixa indenização de R$ 10 mil em Três Lagoas
Interior
TJ mantém condenações de estupradores e fixa indenização de R$ 10 mil em Três Lagoas
Medidor de energia -
Cidade
MP denuncia leiturista e mais 22 por fraudar contas de energia em Campo Grande
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Motorista que causou acidente com 4 mortos na BR-060 vai a júri popular; veja a data
Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Justiça
"Neguito" é condenado a 6 anos de prisão por matar desafeto com 14 tiros em Campo Grande
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) -
Justiça
Hospital Universitário da Capital é condenado a pagar adicional de insalubridade a médicos
Marcas de tiros na casa onde o crime ocorreu -
Cidade
TJ confirma júri popular de homem que executou rapaz no Jardim Colúmbia

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã