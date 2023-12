Justiça solta mãe de bebê que caiu de prédio no Aero Rancho: 'foi uma tragédia'

A jovem de 23 anos, presa por abandono de incapaz após sua filha, de apenas 4 meses, cair do 4° andar de um prédio no Aero Rancho, ganhou liberdade provisória durante audiência de custódia realizada na manhã desta quinta-feira (14).

Em entrevista à imprensa, o advogado da genitora Alfio Leão, explicou que conforme a determinação da juíza May Melke, que atendeu o caso, a mulher terá que cumprir algumas medidas cautelares. Como não sair de Campo Grande, se apresentar quando necessário e ainda algumas em relação as crianças.

“A juíza entendeu que foi uma tragédia, ou seja, não foi ela que ocasionou e nem ela cometeu violência quando a criança. Foi um descuido ela ter saído pra ir pagar uma conta na região. Não tem antecedentes, não te registros de maus-tratos contra ela”, disse.

Ainda hoje, deve ser providenciado o retorno das crianças para a mãe. Desde o dia do acidente, a menina de 7 anos e o menino de 3 anos, foram levados para um abrigo sobre tutela do Conselho Tutelar da Capital. Alfino destacou que a preocupação da jovem é com a bebê, que está internada em estado grave na Santa Casa.

Sem assistência alguma de familiares ou dos pais das crianças, o advogado disse ainda que será solicitado que os pais comecem a fazer o pagamento da pensão dos pequenos. “É uma ajuda porque ela tem 23 anos, ela foi mãe aos 16, cuidando de três crianças sozinhas. Só com salário de 1.300 reais, é absurdo. Nós requerimos isso e agora tem as providencias a serem tomadas”, destacou.

Apesar de saber da gravidade do acidente, a jovem não chegou a ser informada sobre o estado de saúde da menina. Bastante abalada com o que está acontecendo, o advogado preferiu aguardar a chegada da mãe da jovem em Campo Grande, que está viajando de Ponta Porã para a Capital para ajudar a filha.

Depois de ser solta, a jovem deve ser encaminhada para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente) para prestar esclarecimentos. Em seguida, ela irá para a Santa Casa, visitar e ter noticias da bebê.

