Justiça solta pai e filho que mataram 'Mega' com tiro na cabeça no Danúbio Azul

Nivaldo Benjamim De Souza e Gabriel Valdonado De Souza, pai e filho que estão sendo acusado de assassinar o jovem Erick Luciano Santos Lopes, de 22 anos, também conhecido como 'Mega', com um tiro na cabeça em frente a uma residência no bairro Danúbio Azul, foram soltos pela Justiça após audiência de custódia.

Os dois ganharam liberdade provisória e serão monitorados por tornozeleira eletrônica por 120 dias, com recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos finais de semana e feriados das 20h às 6h.

Além disso, o juiz determinou ainda que os dois estão proibidos de se aproximar de três testemunhas e familiares de Erick.

O caso - 'Mega' foi assassinado com um tiro na cabeça e outro no tórax, durante a noite de quarta-feira (1°), após uma briga, onde 'Mega' e outros dois amigos agrediram Gabriel com pauladas na cabeça.

Momentos depois, um Peugeot prata, parou na esquina da residência e Gabriel e o irmão, identificado como Rafael, saíram em direção a casa da vítima armados.

Rafael então deu o primeiro tiro na cabeça de Erick, na porta da casa. Depois disso, os irmãos voltaram para o carro, que era dirigido por Nivaldo e fugiram do local.

Nivaldo e Gabriel foram presos na UPA Coronel Antonino, enquanto o jovem passava por atendimento médico depois de levar a paulada na cabeça. Rafael está sendo procurado pelas autoridades policiais.

Deixe seu Comentário

Leia Também