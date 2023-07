Justiça suspende Lei que concedia aumento de salário para políticos da Capital

Sarah Chaves, com informações do MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado, contra a Lei sancionada em fevereiro pela Prefeitura de Campo Grande.

A lei "dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do(a) Prefeito(a), Vice-Prefeito(a), Secretários Municipais e Dirigentes de Autarquias, nos termos do art. 29, inciso V, da Constituição Federal, para o ano de 2023”.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça (TJMS), por maioria, deferiu a medida cautelar. Em uma primeira análise, o órgão especial em sintonia com o posicionamento unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal, entendeu que, em atenção ao princípio da moralidade, a remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo deve também ser fixada pela Câmara Municipal, em observância do princípio da anterioridade.

Entenda o caso

A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, após a representação da Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que solicitou a análise da constitucionalidade da referida lei de iniciativa e aprovação da Câmara Municipal.

Em razão desta decisão proferida, o Ministério Público de MS dará andamento a representações referentes a outros municípios com o mesmo objeto, buscando construir uma solução consensualmente com aqueles que possam ter publicado leis possivelmente inconstitucionais, nos moldes do entendimento unânime do plenário do STF.

Deixe seu Comentário

Leia Também