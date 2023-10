Justiça suspende verba indenizatória de vereadores em Sidrolândia

Justiça TSE marca data do próximo julgamento de ações contra Bolsonaro

Diante dos argumentos apresentados e por entender que havia probabilidade do direito e perigo de dano, o advogado solicitou a concessão de tutela provisória para a imediata suspensão da Lei Municipal n. 2.032/2021.

Entretanto, Fruguli Moreira afirmou que tal comparação não se justifica, uma vez que vereadores residem no local onde exercem suas funções e não enfrentam despesas de locomoção e acomodação, diferentes das atividades dos Deputados.

Conforme informações apuradas pelo JD1 Notícias, a referida lei permitia o pagamento de verba indenizatória de R$ 5 mil para cada vereador, destinada ao uso durante o mandato. O advogado argumentou que a lei é ilegal e prejudicial aos cofres públicos, destacando que a mesma estabelecia uma comparação com a ajuda de custo recebida por Deputados Federais e Estaduais.

O Juiz Felipe Brigido Lage, da Comarca de Sidrolândia, a 70 quilômetros da Capital, decidiu suspender o pagamento de verbas 'indenizatórias' aos vereadores da Câmara Municipal do município. A decisão ocorreu em resposta a uma ação popular protocolada pelo advogado ORLANDO FRUGULI MOREIRA em 26/07, que pede a declaração de nulidade da Lei Municipal n. 2.032/2021.