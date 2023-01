Lewandowsk rejeita salvo-conduto a Bolsonaro e Torres

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de habeas corpus preventivo que solicitava salvo-conduto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, preso nesta terça-feira (17).

“Nego seguimento ao presente feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, porquanto a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já possuem advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam nesta Suprema Corte, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos. Ademais, trata-se de writ impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, que encontra óbice”, disse o ministro em sua decisão.

A ação, porém, foi apresentada por um advogado aleatório, que não tem relação com a defesa dos dois. O advogado ainda pediu que as investigações contra o ex-presidente e o ex-ministro fossem trancadas por “ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade”.

