Lewandowski convida Andrei Rodrigues para permanecer no comando da PF

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que irá assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 1º de fevereiro, convidou formalmente o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, a permanecer no cargo.

Desde que foi convidado para assumir a pasta, Lewandowski tem dito que a PF tem atendido plenamente a expectativa de Lula, por isso, não deve alterar a maneira como o órgão está estruturado.

As tratativas e organizações sobre a transição no Ministério da Justiça já estão ocorrendo desde 11 de janeiro, quando Lula anunciou a escolha do ministro aposentado do STF para o cargo.

