Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Justiça

Locadora de carro é condenada por reter caução de cliente em Campo Grande

A juíza apontou que a empresa faltou com os deveres anexos da boa-fé objetiva, infringiu o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor

26 janeiro 2026 - 14h11Vinícius Santos
Foto: Ilustrativa / Jefferson Rudy/Agência SenadoFoto: Ilustrativa / Jefferson Rudy/Agência Senado  

A Justiça de Campo Grande condenou a Movida Locação de Veículos S.A. a indenizar um cliente após reter, de forma indevida, valor pago a título de pré-autorização em contrato de locação de veículo. A decisão é da 10ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal e determina o ressarcimento do valor retido, além do pagamento de indenização por danos morais.

Conforme consta nos autos, o cliente celebrou contrato de locação de veículo com a empresa, com retirada em 16 de abril de 2025 e devolução em 22 de abril de 2025, pelo período de seis dias. Pela locação, efetuou o pagamento de R$ 849,80, além de R$ 867,13 referentes à pré-autorização contratual.

De acordo com o contrato, o valor bloqueado a título de pré-autorização deveria ser estornado no prazo máximo de 60 dias após a devolução do veículo, ocorrida em 22 de abril de 2025, encerrando-se o prazo em 22 de junho de 2025. 

No entanto, segundo alegado pelo cliente, a empresa não realizou a liberação do valor, mantendo indevidamente quantia de sua titularidade. Diante da retenção, o cliente acionou a Justiça, requerendo o processamento da ação e a devolução do valor. 

Em defesa, a Movida alegou litigância de má-fé, sustentando que a pré-autorização não constitui cobrança, mas apenas bloqueio realizado pela administradora do cartão de crédito, cuja liberação dependeria exclusivamente da instituição financeira, não podendo eventual demora ser atribuída à empresa. A locadora também afirmou que não houve cobrança indevida, mas apenas bloqueio contratual previsto.

Ao analisar o caso, a juíza Eliane de Freitas Lima deu razão ao cliente. Na decisão, a magistrada destacou que, mesmo após reiteradas comunicações sobre a ausência de reembolso ou liberação do limite, o autor não obteve solução eficaz, permanecendo privado de valores de sua inequívoca titularidade.

Segundo a juíza, a inércia da empresa mostrou-se incompatível com os deveres da boa-fé objetiva, impondo ao cliente o ônus indevido de recorrer ao Poder Judiciário para reaver valores que lhe pertencem. 

A magistrada pontuou ainda que a retenção prolongada e injustificada do montante extrapola o mero dissabor cotidiano, caracterizando apropriação indevida de indébito, com repercussões de ordem material e moral.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, foi reconhecida falha na prestação do serviço. Assim, considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica da empresa, a gravidade moderada do dano e o caráter pedagógico da condenação, a juíza fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2 mil.

Além disso, foi determinado o ressarcimento do valor indevidamente retido, no montante de R$ 867,13, devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE. A decisão é cabivel recurso pela partes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ilustrativa -
Justiça
Juiz aponta 'desorganização' e manda sequestrar R$ 301 mil da prefeitura para cirurgia
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Justiça
Justiça manda prefeitura de Campo Grande nomear médica aprovada em concurso de 2019
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Cidade
ADVI afirma à Justiça que prefeitura concentrou aumento da taxa do lixo em regiões periféricas
Foto: Divulgação / MPMS / Laudo de vistoria
Polícia
Fazenda em Bonito entra na mira do MPMS por limpeza de pastagem com fogo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Transparência
MPMS firma cooperação com MP do Rio Grande do Sul para uso de sistema de investigação
Carteira de trabalho digital e física
Justiça
Justiça mantém justa causa de coordenador de usina por relacionamento com subordinadas
Justiça Itinerante
Justiça
Moreninhas e Pioneiros recebem Justiça Itinerante nesta semana; veja a rota
Imagem Ilustrativa
Justiça
Homem é condenado a 17 anos de prisão por estupro e exibição de pornografia para enteada
Sede do TCE-MS -
Transparência
Licitação de R$ 799 mil da Defensoria Pública é suspensa por decisão do TCE-MS
Serviço de tapa-buraco - Foto: Roni Silva/PMN
Transparência
Promotora cobra controle mensal das obras em Naviraí e faz recomendação à prefeitura

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados