Mãe é condenada a 16 anos de prisão por matar filho a facadas em Campo Grande

Rozely Henrique, a “Buga”, foi condenada a 16 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por matar o próprio filho, Kauã Henrique Rodrigues, de 17 anos. O crime aconteceu no dia 21 de julho de 2024, por volta do meio-dia, na Rua Pirapitinga, bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

O julgamento foi realizado nesta quarta-feira (7), no Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal. Segundo a denúncia, o crime ocorreu durante uma discussão familiar. Em meio à confusão, Kauã teria dito à mãe que a odiava, momento em que ela o atacou com golpes de faca.

Durante o julgamento, Rozely afirmou: “Eu sei que tirei a vida de um filho e quero pagar”. O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Justiça considerou que Kauã não teve qualquer participação na situação que resultou em sua morte. Além da pena de prisão, o juiz Aluízio Pereira dos Santos fixou indenização mínima por danos morais no valor de R$ 10 mil, a ser paga aos herdeiros da vítima, com exceção da própria ré. A quantia deverá ser corrigida.

Rozely estava em "liberdade" desde março, autorizada para tratamento contra dependência química em uma clínica. No entanto, com a condenação, o juiz determinou a prisão imediata, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza a execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri mesmo em caso de recurso.

A Defensoria Pública pode recorrer da sentença, mas Rozely seguirá presa. A forma de cumprimento da pena e a continuidade do tratamento serão definidos pelo juiz responsável pela execução penal.

