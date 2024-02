Mãe suspeita de espancar filho de 7 anos no Nova Lima tem prisão decretada pela Justiça

Sheila Pereira dos Santos, de 26 anos, está detida desde a madrugada de quarta-feira (14), sob suspeita de agredir seu filho de 7 anos no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. A Justiça determinou sua prisão preventiva na manhã desta quinta-feira (15), conforme apurado pelo JD1 Notícias.

Assim, ela permanece na prisão, respondendo pela acusação de causar lesão corporal à criança, e será encaminhada para um presídio feminino em Mato Grosso do Sul.

Maus-Tratos - Na madrugada de quarta-feira (14), o menino de 7 anos foi socorrido nas proximidades de uma Hamburgueria e Petiscaria, localizada na rua Jerônimo de Albuquerque, no Bairro Nova Lima. Testemunhas relataram ao Nova Lima News que a criança apresentava ferimentos no braço e na perna, demonstrando estar assustada e tremendo. Surgiram suspeitas de um possível ritual de magia negra, levando os populares a acionarem a Polícia Militar.

O Boletim de Ocorrência registra que a mãe da criança, de 26 anos, alegou problemas mentais do filho como justificativa para a agressão. Segundo ela, o menino teria levado uma surra devido a uma "arte" feita em casa, o que teria motivado sua fuga.

A Polícia Militar confirmou o atendimento à ocorrência, mas no momento da chegada, não pôde constatar indícios do suposto ritual de magia negra. A assessoria policial, no entanto, confirmou as lesões na criança. A mãe foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde segue presa.

O menino recebeu socorro e foi encaminhado ao Centro Regional de Saúde (CRS) Nova Bahia. Até o momento desta reportagem, a atualização do quadro clínico dele não foi divulgada.

O Conselho Tutelar deve assumir a responsabilidade pelo cuidado do garoto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também