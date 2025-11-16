Menu
Menu Busca domingo, 16 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Justiça

Mais de 30 presos passam por audiência de custódia neste domingo em Campo Grande

O juiz de plantão, Aluízio Pereira dos Santos, deve atuar nos casos analisando a legalidade das prisões ocorridas nas últimas 24 horas, cabendo a ele decretar a prisão preventiva dos detidos ou conceder liberdade, com ou sem medidas cautelares

16 novembro 2025 - 11h17Vinícius Santos     atualizado em 16/11/2025 às 14h15
Juiz Aluízio Pereira dos Santos - Juiz Aluízio Pereira dos Santos -   (Foto: Arquivo)

O Fórum de Campo Grande teve um domingo (16) de intensa movimentação durante o plantão das audiências de custódia. Coube ao juiz de plantão, Aluízio Pereira dos Santos, analisar as condições e a legalidade das prisões efetuadas nas últimas 24 horas na Capital — tanto flagrantes quanto cumprimentos de mandados judiciais.

Conforme levantamento realizado pelo JD1 Notícias, mais de 30 presos passaram pelo procedimento, que segue uma regra básica: toda pessoa detida tem o direito de ser apresentada a um juiz ou juíza no prazo de até 24 horas após a prisão. 

Nesse momento, o Judiciário verifica se o ato foi realizado dentro da legalidade e decide se o acusado deve permanecer preso ou responder ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares.

Os detidos apresentados ao plantão envolvem pessoas presas por diversos crimes, como tráfico de drogas, furtos, roubos, entre outras ocorrências registradas pelas forças policiais. 

A audiência de custódia é um procedimento obrigatório, previsto no artigo 310 do Código de Processo Penal (CPP), que determina expressamente que “o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.

O papel da magistratura nesse procedimento é garantir o controle da legalidade da prisão e assegurar que todo o trâmite ocorra dentro das normas previstas. 

Além disso, situações que apresentem indícios de tortura ou maus-tratos durante a prisão devem ser identificadas e relatadas, gerando repercussões diretas na análise do caso e na decisão judicial.

Assim, o domingo no Fórum da Capital foi marcado por horas seguidas de análises, decisões e verificações de garantias — um rito obrigatório, mas essencial, que assegura direitos fundamentais e o devido processo legal.

(*) Atualizações -  Dos 33 presos apresentados neste domingo, apenas um foi liberado. Entre os casos, há registros de violência doméstica, e os demais detidos foram encaminhados às unidades prisionais da Capital.

Entenda

As audiências de custódia foram criadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2015 para garantir um direito básico a qualquer pessoa detida: ser apresentada com rapidez a um juiz ou juíza, que analisará a legalidade do flagrante e decidirá se a prisão deve ser mantida ou substituída por medidas alternativas.

A obrigatoriedade das audiências de custódia para prisões em flagrante, no prazo de até 24 horas, foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2015 e regulamentada pela Resolução CNJ nº 213/2015. A partir dessa definição, cada estado passou a estruturar suas próprias rotinas internas, o que levou a desafios na uniformização do procedimento em todo o país, considerando as diferentes realidades e capacidades locais.

Desde 2019, o fortalecimento das audiências de custódia faz parte do portfólio do programa Fazendo Justiça, coordenado pelo CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). O objetivo é aprimorar o modelo, garantir melhores condições de implementação e assegurar que o procedimento cumpra sua função de proteção aos direitos fundamentais e racionalização do sistema penal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Conselheiro Ronaldo Chadid está afastado da função pelo STJ - Foto: Departamento de Comunicação do TCE MS
Justiça
STJ mantém Ronaldo Chadid afastado do TCE-MS em meio a processo por corrupção
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Vítimas tiveram os corpos carbonizados
Justiça
Rapaz que matou a filha e a esposa para não pagar pensão vai a júri popular, decide juiz
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Deputado federal, Eduardo Bolsonaro
Justiça
Por maioria, STF torna Eduardo Bolsonaro réu pela coação no processo do pai
Local do crime -
Justiça
Júri desclassifica crime de 'Bafo' e réu deixa julgamento sem condenação no Aero Rancho
Eduardo Bolsonaro pode se tornar réu no processo
Política
STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu no tarifaço
Ações tem sobrecarregado à Justiça -
Justiça
Gestão Adriane Lopes sobrecarrega a Justiça com cobranças de IPTU contra cidadãos
Sede do TCE-MS -
Política
TCE arquiva processo e livra ex-presidente da Câmara de Selvíria de pagar R$ 47 mil
Ministro Alexandre de Moraes e Eduardo Bolsonaro
Justiça
Moraes abre votação a favor de tornar Eduardo Bolsonaro reú por coação no processo do pai

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Saúde
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital