Mais de 7 facadas: rapaz é condenado a 5 anos de prisão por assassinato na Duque de Caxias

O Tribunal do Júri condenou nesta terça-feira (7) Luan do Prado Varanda, de 29 anos, a 5 anos e 10 meses de reclusão pelo homicídio de Luciano Ferreira da Silva, conhecido pelo apelido de “Sorriso”. O crime aconteceu em 31 de janeiro deste ano, na avenida Duque de Caxias, na região do bairro Vila Nova, em Campo Grande.

A vítima foi atacada com mais de sete facadas brutais e tentou fugir correndo, mas acabou caindo e morrendo no canteiro central da avenida. A motivação do homicídio permanece controversa, mas o acusado teve a pena atenuada pela aplicação da causa de diminuição por violenta emoção, prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal.

O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, fixou a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, determinando que o regime inicial seja fechado. A decisão leva em conta que Luan do Prado Varanda possui condenação anterior por furto.

O magistrado manteve a prisão preventiva do condenado, que permanecerá detido caso recorra da decisão, até posterior deliberação ou eventual progressão de regime.

