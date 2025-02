Mais de R$ 33 milhões serão investidos em ruas não pavimentadas de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, sob a gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), formalizou nesta sexta-feira (14), por meio do Diário Oficial (DioGrande), a celebração de contratos com empresas especializadas na manutenção de vias urbanas não pavimentadas da Capital. O total investido ultrapassa R$ 33,1 milhões.

Os contratos, firmados com sete empresas, têm como objetivo a realização de serviços de manutenção nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Imbirussu, Lagoa, Prosa, Segredo e no Distrito de Anhanduí. A execução das obras envolverá a aplicação de revestimento primário nas vias.

Entre os contratos destacam-se:

- Contrato 22 : R$ 4.586.938,29, para manutenção na região do Bandeira.

: R$ 4.586.938,29, para manutenção na região do Bandeira. - Contrato 23 : R$ 2.805.678,37, para a região do Segredo.

: R$ 2.805.678,37, para a região do Segredo. - Contrato 24 : R$ 6.928.237,03, para a região do Prosa.

: R$ 6.928.237,03, para a região do Prosa. - Contrato 25 : R$ 4.039.820,56, para a região do Lagoa.

: R$ 4.039.820,56, para a região do Lagoa. - Contrato 26 : R$ 4.252.153,54, para o Distrito de Anhanduí.

: R$ 4.252.153,54, para o Distrito de Anhanduí. - Contrato 27 : R$ 7.447.008,91, para a região do Anhanduizinho.

: R$ 7.447.008,91, para a região do Anhanduizinho. - Contrato 28: R$ 3.058.559,09, para a região do Imbirussu.

Esses contratos são resultado do Pregão Eletrônico nº 131/2024, que previa um valor de até R$ 40.378.761,75, mas que, devido à economia no processo licitatório, teve seu total reduzido para R$ 33.118.395,79.

As obras terão prazo de execução de até 360 dias a partir da Ordem de Execução dos Serviços, e a subcontratação, subempreitamento, cessão ou transferência do objeto da licitação está proibida.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também