Mandante dos assassinatos de Bruno e Dom é denunciado pelo MP

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou, nesta quinta-feira (5), Rubén Dario da Silva Villar, traficante conhecido como Colômbia, como o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, há exatos três anos na região do Vale do Javari, no Amazonas.

Com a denúncia, Rubén torna-se réu e será julgado pela Justiça como mandante do crime. Apesar disso, ainda não está definida uma data para o julgamento.

Rubén, envolvido com o tráfico de drogas, pesca ilegal e uso de documentos falsos, foi indiciado pela Polícia Federal (PF) como mandante do crime e, segundo a investigação, forneceu cartuchos para a execução dos assassinatos, patrocinou financeiramente as atividades da organização criminosa e interveio para coordenar a ocultação dos cadáveres das vítimas.

Ele confirmou à PF que os crimes ocorreram devido às fiscalizações realizadas por Bruno Pereira na região.

A denúncia como mandate do crime foi apresentada pelo procurador da República Guilherme Diego Rodrigues Leal, com auxílio do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri (GATJ), ao juízo da Subseção Judiciária Federal de Tabatinga, no interior do Amazonas, onde o processo tramita.

