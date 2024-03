'MaranhÃ£o' Ã© condenado a 18 anos de prisÃ£o pelo assassinato de Danilo na Capital

Railson de Melo Ponte, de 27 anos, foi condenado nesta quarta-feira (20), a 18 anos e 10 meses de prisão pelo assassinato de Danilo Cezar de Jesus Santos em março de 2023, aqui em Campo Grande.

O crime ocorreu no bairro Amambai, onde Railson, segundo as investigações policiais, aplicou um golpe conhecido como "mata-leão" e agrediu a vítima com uma pedra na cabeça, causando traumatismo craniano fatal. O corpo de Danilo foi encontrado em um terreno baldio.

As investigações apontaram que o assassinato foi motivado por uma discussão sobre o pagamento de um serviço sexual entre Railson e a vítima. Após o crime, Railson escondeu o corpo de Danilo em uma vala e fugiu levando o celular da vítima.

Durante o julgamento, Railson, também conhecido como "Maranhão", negou todas as acusações, apesar de ter admitido sua culpa à polícia.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, considerou Railson culpado pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto. Ele foi condenado a 18 anos e 10 meses de reclusão, além de pagar 50 dias-multa.

