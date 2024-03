"MaranhÃ£o", enfrenta hoje jÃºri por assassinato de Danilo

Nesta quarta-feira, 20, Railson de Melo Ponte, o "Maranhão", estará diante do júri popular em Campo Grande, enfrentando acusações pela morte de Danilo Cezar de Jesus Santos em março de 2023.

O jovem de 29 anos foi encontrado sem vida em um terreno baldio na Rua Marechal Rondon, no Centro da cidade. Segundo a acusação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Danilo saiu com amigos na noite de 4 de março de 2023, passando por alguns bares antes de chegar a uma casa noturna, onde permaneceu até a manhã seguinte.

De acordo com a denúncia, ao se preparar para sair da casa noturna, Danilo foi abordado por Railson de Melo Ponte, e após uma conversa, concordaram em se envolver em um programa sexual. Os dois saíram do local caminhando e foram até o terreno onde ocorreu o trágico evento.

Durante o suposto programa sexual, houve um desentendimento sobre o pagamento, que seria realizado por meio de "pix". Railson aplicou um golpe conhecido como "mata-leão" em Danilo, enquanto este estava de costas, seguido por um golpe na cabeça com um objeto contundente, resultando na morte da vítima.

Após cometer o crime, Railson tentou ocultar o corpo de Danilo, colocando-o em uma vala no terreno baldio. O acusado foi preso em flagrante no dia 8 de março de 2023. O resultado do julgamento pode sair ainda hoje.

