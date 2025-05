"Marquinho" é julgado por espancar homem até a morte na Capital

A Justiça julga nesta quarta-feira (21), em Campo Grande, Marcos Venícius Moreira Molina, de 20 anos, conhecido como “Marquinho”. Ele é acusado de participar do homicídio de Alex Biadaszkiewcz, ocorrido em 22 de dezembro de 2022.

O corpo da vítima foi encontrado em um imóvel abandonado, localizado na Rua da Península, esquina com a Rua Marambaia. Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Alex foi morto após ser espancado com um pedaço de tanque de lavar roupas. Com a vítima caída, os agressores continuaram com socos, chutes e golpes com pedaços de concreto. A morte ocorreu no local.

Ainda de acordo com o MPMS, o crime teria sido motivado por uma dívida de drogas. Outro acusado pelo homicídio, Adryan Júnior Balbino dos Santos, foi morto a tiros em julho de 2023, na Avenida Manoel da Costa Lima, Bairro Guanandi, e não chegou a ser julgado.

O julgamento é conduzido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Sete jurados compõem o Conselho de Sentença, que decidirá se o réu será condenado ou absolvido.

Durante a fase de instrução, Marcos Venícius afirmou que não conhecia a vítima e negou qualquer envolvimento no crime. Segundo ele, testemunhas ouvidas no processo também disseram desconhecê-lo. A sentença deve ser divulgada ainda nesta quarta-feira.

