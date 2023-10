Marquinhos Trad move processo contra jovem por publicações ofensivas na internet

O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, ingressou com um processo contra um jovem de 28 anos, devido a publicações críticas feitas nas redes sociais durante sua gestão em 2021. As publicações em questão envolviam a manipulação de imagens de animais, nos quais o rosto de Marquinhos Trad era incorporado.

Uma dessas publicações retratava o ex-prefeito como um gafanhoto, acompanhado da mensagem: "O gafanhoto que está devastando a cidade". Essas postagens levaram o ex-prefeito a registrar um Boletim de Ocorrência, alegando que elas representavam crimes contra sua imagem e honra.

Segundo informações obtidas pela equipe de reportagem do JD1 Notícias, Marquinhos Trad já compareceu a uma audiência na 7ª Vara do Juizado Especial, onde manifestou sua intenção de seguir adiante com o processo contra o suspeito.

O suspeito já foi notificado da ação. O processo judicial relacionado a este caso está em andamento desde 2021.

