Mato Grosso do Sul pode ganhar seis novas varas federais e ampliar atendimento

Proposta aprovada no Conselho da Justiça Federal, nesta sexta-feira (12), pode beneficiar Mato Grosso do Sul com a criação de seis novas varas federais, ampliando a estrutura judiciária.

A instalação das unidades seria em Três Lagoas, Ponta Porã, Naviraí, Dourados, Bonito e Corumbá.

A medida atende a uma demanda antiga e busca solucionar dificuldades enfrentadas por advogados e pela população sul-mato-grossense, ampliando o acesso à Justiça Federal.

Com essa decisão, o anteprojeto de lei segue para análise do STJ (Superior Tribunal de Justiça), depois passará pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e, em seguida, tramitará no Congresso Nacional.

O governador Eduardo Riedel e a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, discutiram recentemente o assunto com uma comitiva do CJF e do TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), liderada pelo ministro Herman Benjamin (presidente do STJ) e pelo desembargador federal Carlos Muta.

