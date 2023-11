Médico do Detran fecha acordo para evitar condenação por improbidade em MS

Um médico oftalmologista, com 70 anos, que prestava serviços ao Detran MS na agência do município de Sonora em 2015, fechou um acordo com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) para evitar sua condenação por improbidade administrativa.

A investigação do MPMS se deu em razão da suspeita de que o médico teria atestado falsamente exames clínicos de candidatos à renovação ou obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A acusação apontou que tais atestações não correspondiam a exames clínicos efetivamente realizados.

O MPMS alegou que o médico, que atendia tanto no setor privado quanto encaminhados pelo Detran, estaria sobrecarregado e deveria observar princípios éticos, como eficiência, honestidade, boa-fé objetiva e probidade. O órgão destacou a necessidade de reservar tempo adequado para o correto exame médico dos pretendentes à CNH.

Para evitar 'problemas', o profissional de saúde optou por firmar um acordo de não persecução penal com o MPMS. No termo, ele reconheceu sua responsabilidade pelo ato praticado e concordou em pagar uma multa de 6 mil reais, parcelada em 12 vezes com vencimento todo dia 10 de cada mês. Além disso, comprometeu-se a comparecer ao órgão quando necessário e a abster-se das práticas reconhecidas.

O valor da multa será destinado ao Conselho de Segurança de Sonora, e em caso de atraso nos pagamentos, será aplicada uma multa equivalente a 5 salários mínimos. Como contrapartida, o MPMS concordou em não ajuizar ação sobre os fatos relacionados na investigação.

O acordo foi homologado pelo juiz Túlio Nader Chrysostomo, da Vara Única de Sonora, encerrando o caso de maneira consensual entre as partes envolvidas.

