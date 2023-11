Médico é condenado à prisão por cirurgia fora dos 'padrões' em Corumbá

O médico T. A. A. D. O. B., de 42 anos, foi condenado à prisão pela Justiça de Corumbá devido a um procedimento cirúrgico realizado na Santa Casa do município entre os dias 28 e 30 de março de 2017. Durante a cirurgia de implante de placas metálicas na coluna de uma mulher, o profissional agiu de forma desordenada, fora dos padrões médicos e sem observar a boa técnica.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou o médico por lesões corporais de natureza grave e gravíssima. A paciente, após a cirurgia, foi encaminhada à emergência da Santa Casa de Campo Grande, onde exames e avaliações da equipe de neurocirurgia identificaram complicações cirúrgicas.

Conforme informações apuradas pela reportagem, parafusos posicionados de maneira inadequada, como em espaços discais e forame vertebral esquerdo, foram apontados como responsáveis por complicações como choque neurogênico e tetraplegia, obstruindo o fluxo de sangue para áreas do cérebro.

Em sua defesa, o médico argumentou que o Ministério Público não conseguiu comprovar negligência, imprudência, imperícia, descortesia ou tratamento desumano durante o atendimento à paciente. Alegou ainda que o procedimento foi realizado conforme o protocolo médico.

Entretanto, as provas apresentadas ao longo do processo, depoimentos de testemunhas e outros profissionais de saúde que atenderam a vítima contribuíram para a decisão do juiz Idail De Toni Filho em condenar o médico a uma pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão. A paciente teria ficado com sequelas em virtude do procedimento.

O magistrado determinou o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, mas concedeu ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

