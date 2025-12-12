Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Justiça

STF retoma julgamento do marco temporal na segunda-feira

Presidente da Corte atendeu pedido do ministro Gilmar Mendes

12 dezembro 2025 - 18h24Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Indígenas seguem acompanhando o julgamento que se arrasta durante o anoIndígenas seguem acompanhando o julgamento que se arrasta durante o ano   (Antônio Cruz/Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai retomar na próxima segunda-feira (15) o julgamento do marco temporal para demarcação de terras indígenas. O caso voltará a ser analisado durante sessão no plenário virtual, prevista para começar às 11h. A votação eletrônica ficará aberta até quinta-feira (18), às 23h59. 

A sessão virtual foi marcada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, após solicitação do relator do caso, Gilmar Mendes.  

Na quinta-feira (11), a Corte finalizou a fase presencial de sustentação das partes envolvidas nos quatro processos que são analisados. A previsão era de que a fase de votação presencial dos ministros ficaria para 2026. A partir do próximo dia 20 de dezembro, a Corte entra no período de recesso e retomará os trabalhos em fevereiro do ano que vem.

Os ministros voltaram a analisar o tema 2 anos após o Supremo declarar o marco inconstitucional. Além disso, o marco também foi barrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vetou parte da Lei 14.701/2023 na qual o Congresso validou a regra. Contudo, os parlamentares derrubaram o veto de Lula.

Dessa forma, voltou a prevalecer o entendimento de que os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época.

Após a votação do veto presidencial, o PL, o PP e o Republicanos protocolaram no STF ações para manter a validade do projeto de lei que reconheceu a tese do marco temporal.

As entidades que representam os indígenas e partidos governistas também recorreram ao Supremo para contestar novamente a constitucionalidade da tese. 

Ao mesmo tempo do julgamento no Supremo, o Senado aprovou esta semana a proposta de Emenda à Constituição (PEC) 48/23 que insere a tese do marco temporal na Carta Magna.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem de dinheiro
Justiça
Corretor briga na Justiça por comissão em venda de fazenda de R$ 9 milhões em Cassilândia
Fachada UPA
Saúde
"Iminente colapso", diz Defensoria em alerta sobre a saúde pública de Campo Grande
Casal em 2023 durante a prisão -
Justiça
Casal que se dizia da Caixa é condenado por golpe que causou prejuízo de R$ 15 mi em MS
Em 2026, Justiça Estadual terá mais de 30 dias sem expediente; veja o calendário
Justiça
Em 2026, Justiça Estadual terá mais de 30 dias sem expediente; veja o calendário
Dinheiro /
Justiça
Prefeitura obtém liminar e livra servidores da "folha secreta" do imposto de renda
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Justiça
STF avalia transferir Bolsonaro para a Papudinha após queixas sobre cela da PF
Vítimas morreram dentro do imóvel
Justiça
Juiz manda a júri popular acusado de matar PM aposentado e o neto no bairro Moreninhas
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Política
Moraes derruba votação que livrou Zambelli e ordena perda imediata do mandato
Indígenas não aceitam o marco temporal
Justiça
STF deixa votação do marco temporal para ano que vem
Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal.
Política
Ex-vereador volta a responder ação sobre esquema que resultou na cassação de Bernal

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025