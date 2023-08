Mato Grosso do Sul registra redução nos casos de feminicídio

Dia dos pais: Confira lugares para levar o paizão para almoçar no domingo

De acordo com um levantamento realizado pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), nos últimos 7 meses, 16 mulheres foram vítimas de feminicídios no estado e, no mesmo período do ano passado, foram registrados 25 casos.

Os dados mostram que, o mês de enfrentamento à violência contra a mulher está sendo marcado pela redução de -36% nos casos de feminicídios em Mato Grosso do Sul. O número que engloba o período de janeiro a julho é o menor já registrado nos últimos 7 anos no estado.

Em Campo Grande também houve redução nos registros de mortes de mulheres de -16,7%, neste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, conforme o levantamento realizado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), delegada Elaine Benicasa, explicou que há uma oscilação nos feminicídios desde 2015, quando a Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada em Campo Grande.

“Cada vez mais as mulheres estão procurando a delegacia para denunciar, o que fez crescer os registros de violência contra a mulher, ao passo que os feminicídios tem diminuído, os boletins de agressões físicas e psicológicas tem aumentado”, destacou.

Conforme a titular da DEAM, todos que de alguma forma forem testemunhas de qualquer tipo de crime contra a mulher devem sim se intrometer. “Deve sim comparecer a delegacia e denunciar, pois em diversos casos de feminicídios fica constatado que vizinhos presenciam as condutas criminosas dos agressores e, por não fazerem nada, as mulheres acabam mortas”, lamenta.



AGOSTO LILÁS



Idealizada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) e criada em 2016 por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, a campanha “Agosto Lilás” visa o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, com intensificação das ações de divulgação dos serviços especializados, da rede de proteção e da Lei Maria da Penha, para sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher.



Em 2023, a campanha celebrou os 17 anos da publicação da Lei Maria da Penha. Vale ressaltar que Mato Grosso do Sul, é pioneiro nas políticas de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres.





