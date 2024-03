Meta pede suspensÃ£o de ordem judicial e consegue manter uso do nome no Brasil

A Meta, empresa dona das redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram, conseguiu na sexta-feira a suspensão da ordem judicial que a impedia de usar o nome Meta no país, após uma empresa brasileira afirmar que já detinha os direitos sobre a marca no Brasil.

No final de fevereiro, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que a empresa deveria deixar de usar, em um prazo de 30 dias, o nome. Segundo a companhia brasileira de serviços de informática Meta Serviços em Informática, tal situação rendeu-lhe ser citada erroneamente em mais de 100 processos.

Com a decisão, deixa de valer neste momento o prazo, e a Meta pode seguir utilizando o nome em território brasileiro.

