Ministro do STF libera primeiras ações do 8 de janeiro para julgamento

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques liberou para julgamento, nesta segunda-feira (28), as seis primeiras ações penais dos réus pelos atos golpistas do 8 de janeiro, quando extremistas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Entre os julgados, estão Aécio Lucio Costa Pereira, João Lucas Vale Giffoni e Jupira Rodrigues, que são apontados como executores dos atos que levaram às invasões, e respondem por crimes mais graves.

Agora, cabe à presidente da Corte, Rosa Weber, marcar uma data para que haja análise dos casos no plenário, quando os ministros decidirão se os acusados serão condenados ou absolvidos dos crimes.

A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos réus pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Caso sejam condenados, as penas podem chegar a 30 anos de prisão.

