Ministro do STF vem Ã  Capital para aula inaugural em Universidade

O Ministro do STF (Supremo Tribunal Feral), André Mendonça, vem à Capital Sul-Mato-Grossense nesta sexta-feira (10). A visita foi divulgada pelo TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) nesta quarta-feira.

O magistrado participará da aula inaugural do curso de Direito 2023, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com palestra agendada para às 19h no Teatro Glauce Rocha.

Conforme a organização, o objetivo do evento é proporcionar aos profissionais da área jurídica e estudantes, a oportunidade de aprimoramento profissional.

