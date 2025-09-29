Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Ministro do STJ manda soltar "Frescura", acusado de corrupção em Sidrolândia

Para Messod Azulay Neto, a prisão preventiva carece de fundamentação idônea quanto à sua imprescindibilidade

29 setembro 2025 - 10h52Vinícius Santos
Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura" - Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura" -   (Foto: Arquivo)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a soltura de Ueverton da Silva Macedo, o “Frescura”, acusado de participação em organização criminosa investigada na Operação Tromper, conduzida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A operação apura fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e pagamento de propinas a agentes da prefeitura de Sidrolândia.

A decisão é do ministro Messod Azulay Neto, no âmbito de recurso em habeas corpus. O pedido de reconsideração questionava a manutenção da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta e individualizada, e sugerindo que medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a investigação.

O STJ analisou o histórico do caso, que inclui decretos de prisão preventiva emitidos pelo juízo de primeira instância, negados posteriormente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A defesa argumentou que não houve descumprimento das medidas cautelares, que diálogos interceptados não indicam prática de ilícito e que registros apreendidos em outro processo não têm relação direta com os crimes investigados na Operação Tromper.

O ministro considerou que as instâncias inferiores não apresentaram elementos concretos que justificassem a prisão preventiva. Segundo a decisão, não há comprovação de risco atual à instrução criminal ou à ordem pública. Foram restabelecidas as medidas cautelares alternativas já determinadas anteriormente, sem prejuízo de eventual nova decretação de prisão caso surjam fatos contemporâneos que a justifiquem.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Comitiva da Defensoria -
Justiça
Defensoria Pública atua para levar energia a comunidade rural Imbiruss em Campo Grande
Fachada do prédio do Congresso Nacional vista do STF -
Política
Regras de impeachment de ministros do STF são defendidas pela Advocacia do Senado
Cidade do Natal em Campo Grande MS -
Justiça
MP pede condenação de servidores por esquema na "Cidade do Natal" em 2013
Viatura Polícia Militar
Justiça
Policiais militares são condenados por agressão durante abordagem em MS
Radar na Avenida Afonso Pena -
Cidade
Prefeitura consegue na Justiça liberação para aplicação e cobrança de multas de radares
Foto: TJMS
Justiça
Confira locais de atendimento da Justiça Itinerante nesta semana na Capital
Alexandre de Moraes autoriza personal trainer para Chiquinho Brazão
Justiça
Alexandre de Moraes autoriza personal trainer para Chiquinho Brazão
Justiça condena "Perturbado do PCC" a mais de 10 anos de prisão por atirar em 'desafeto'
Justiça
Justiça condena "Perturbado do PCC" a mais de 10 anos de prisão por atirar em 'desafeto'
Vereador Papy, em agenda com Adriane Lopes -
Política
Câmara revoga Lei sobre aumento salarial da prefeita e encerra briga judicial
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega mais um habeas corpus em favor de Jair Bolsonaro por unanimidade

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração