Ministro libera julgamento de ação que pode tornar Bolsonaro inelegível

O corregedor eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves, Benedito Gonçalves, liberou nesta quinta-feira (1º) o julgamento de uma ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível.

A ação em questão se refere a uma reunião realizada por Bolsonaro com embaixadores, durante o período em que era presidente e pré-candidato à reeleição, em que atacou o sistema eleitoral sem provas válidas e verdadeiras.

Agora, cabe ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, marcar a data para o julgamento da ação.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também