Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Moraes abre inquérito sobre vazamento de dados de ministros

Inquérito foi aberto sem provocação da PGR; regimento autoriza ação

16 janeiro 2026 - 14h22Luiz Vinicius
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal FederalMinistro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal   (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Mores, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um novo inquérito para apurar o suposto vazamento de dados fiscais de ministros da Corte por meio de órgãos como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Receita Federal. 

O inquérito, relatado pelo próprio Moraes, foi aberto sem a provocação da Procuradoria-Geral da República (PGR) ou da Polícia Federal (PF), procedimento incomum, embora previsto no Regimento Interno do Supremo.

A existência da investigação, que corre sob sigilo, foi revelada pelo portal Poder 360 e confirmada pela Agência Brasil. 

A apuração surge após a imprensa revelar ligações entre familiares de ministros do Supremo e o Banco Master, instituição envolta em um escândalo de fraude financeira e cuja investigação tramita na própria Corte, sob relatoria de Dias Toffoli.

Entre as revelações está a que irmãos e primos de Toffoli venderam uma participação em um resort no Paraná a um fundo ligado a Fabiano Zettel, cunhado e sócio de Daniel Vorcaro, dono do Master.

Os dois já foram alvo de mandados de busca e de prisão temporária proferidas no inquérito relatado pelo próprio ministro. 

Ainda em dezembro, o jornal O Globo revelou que o escritório de advocacia administrado por Viviane Barci, esposa de Alexandre de Moraes, fechou um contrato de R$ 129 milhões para representar o Banco Master conforme a demanda, antes do escândalo de fraude financeira vir à tona. 

Moraes tem a suspeita de que essas informações foram vazadas do Coaf ou da Receita. O ministro nega ter atuado a favor do Banco Master junto ao Banco Central.

De acordo com Moraes, reunião realizada com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tratou exclusivamente da Lei Magnitsky, aplicada pelo governo dos Estados Unidos contra o magistrado.

Arquivamento - No dia 27 de dezembro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, decidiu arquivar o pedido para investigar Alexandre de Moraes e sua esposa no caso do Banco Master. 

Ao arquivar o pedido de investigação, Gonet cita “absoluta ausência de lastro probatório mínimo que sustente a acusação formulada”.

“Veículos de imprensa não apresentaram elementos concretos ou indícios materiais que corroborem a tese de intimidação, permanecendo a narrativa no campo das suposições”, argumenta.

Ainda segundo o procurador-geral, no que diz respeito ao contrato mencionado entre Viviane e o Banco Master, não se vislumbra, a priori, qualquer ilicitude que justifique intervenção.

“Os relatos apresentados, portanto, são desprovidos de elementos informativos mínimos capazes de indicar a materialidade de ilícitos cíveis, penais ou administrativos”.

“A representação fundamenta-se estritamente em matérias jornalísticas - fontes secundárias destituídas de confirmação probatória autônoma - e carece de diligências prévias que lhes confiram consistência jurídica”, concluiu Gonet.

Inquérito - Apesar de criticada pelo Ministério Público e por juristas e especialistas, a abertura de inquéritos de ofício por um ministro do Supremo está prevista no Regimento Interno, que em seu Artigo 43 diz que: “ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro Ministro”. 

No momento, Moraes ocupa a presidência do Supremo, com a ausência do atual presidente, Edson Fachin, devido ao recesso do Judiciário. 

As revelações trazidas pelo caso Master têm levado Fachin a sugerir a criação de um código de conduta para ministros de tribunais superiores, incluindo o Supremo.

Em seu discurso para encerrar o ano de 2025, o ministro colocou o tema entre as prioridades do tribunal para este ano. 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jefferson, conhecido como 'Brunão' morreu aos 23 anos
Justiça
Após 15 anos, assassino de 'Brunão' começa a cumprir pena por morte ocorrida na Valley
Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes
Justiça
Prefeitura diz que não houve aumento de taxas no IPTU e defende 'correção' na Justiça
Zeca do PT - FOTO: Lucas Caxito  
Justiça
Zeca do PT cobra R$ 181 mil por ter sido exposto por promotores do MPMS
Menina sofria violência sexual -
Justiça
TJMS mantém 8 anos de prisão a homem que abusou sexualmente de menor
Papudinha
Justiça
Papudinha foi determinada após Bolsonaro pedir prisão domiciliar
Fachada Central de Atendimento ao Cidadão
Justiça
Justiça barra novo pedido de liminar contra o IPTU em Campo Grande
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Transparência
Ouvidoria da Justiça de MS recebeu mais de 1,6 mil reclamações em 2025
Viatura PCMS -
Polícia
Investigação sobre assassinato com golpes de pá em Campo Grande é arquivada
Suspeito com a arma na mão
Justiça
Justiça torna réu homem que matou Edson a tiros em conveniência na Capital
Reunião Colégio de Procuradores -
Justiça
MPMS define Comissão Eleitoral para escolha de Procurador-Geral de Justiça

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal