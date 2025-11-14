Moraes abre votação a favor de tornar Eduardo Bolsonaro reú por coação no processo do pai

O Supremo Tribunal Federal (STF) julga em plenário virtual a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para torná-lo réu na Corte. Ele é acusado de tentar interferir, fora do país, no julgamento de um processo que envolve o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes é relator, portanto, abriu a votação.



Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), as atitudes de Eduardo Bolsonaro configuram o crime de coação no curso do processo.

A análise do STF para os ministros decidirem se aceitarão a denúncia vai até 25 de novembro, a não ser que ocorra um pedido de vista ou destaque (que leva o caso para sessão presencial).



Se aprovarem, será aberta ação penal contra Eduardo Bolsonaro. Caso rejeitem, o processo será arquivado.

Além de Moraes, também devem se manifestar os demais integrantes da Primeira Turma: Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

