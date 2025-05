Moraes autoriza acesso integral de Bolsonaro às provas sobre a trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou nesta quarta-feira (30) o acesso integral de todas as provas coletadas pela Polícia Federal (PF) no processo sobre a trama golpista de 2022 ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão também se estende ao general Augusto Heleno e ao tenente-coronel Mauro Cid, que também é réu na ação ao lado do ex-presidente.

Moraes determinou que a PF informe o melhor meio para que as defesas e a Procuradoria-Geral da República (PGR) acessem o material apreendido durante as investigações sobre o plano golpista que tinha como objetivo impedir o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de assumir a presidência.

“A Polícia Federal deverá manter sigilosos eventuais documentos, mídias, áudios e vídeos que contenham fatos íntimos e ligados à vida privada de todos os denunciados. Nesse caso, o juízo deverá ser comunicado e as defesas deverão realizar requerimentos específicos”, disse o ministro em trecho de sua decisão.

No mesmo despacho, Moraes também autorizou a oitiva das testemunhas indicadas pelas defesas dos réus do núcleo 1 na ação penal.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também