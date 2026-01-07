Menu
Moraes autoriza exames médicos de Bolsonaro em hospital de Brasília

O ex-presidente caiu na cela e poderá passar por tomografia, ressonância e eletroencefalograma

07 janeiro 2026 - 10h10Sarah Chaves
Ministro Alexandre de MoraesMinistro Alexandre de Moraes   (Foto: Fellipe Sampaio/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no âmbito do processo que apura a tentativa de golpe, seja submetido a exames médicos no hospital DF Star, em Brasília. A decisão foi tomada após Bolsonaro relatar uma queda dentro da unidade prisional, ocorrida na terça-feira (6), quando teria batido a cabeça.

Com a autorização, o ex-presidente poderá realizar tomografia computadorizada de crânio, ressonância magnética e eletroencefalograma. Um dia antes, a Polícia Federal informou, em nota, que Bolsonaro recebeu atendimento médico no local após comunicar o incidente à equipe de plantão. 

A PF ressaltou ainda que qualquer remoção para hospital externo depende de autorização judicial. Nos autos, a defesa do ex-presidente argumentou que a queda teve impacto craniano e levantou a suspeita de traumatismo, destacando que o histórico clínico recente de Bolsonaro representaria risco à sua saúde.

Diante disso, os advogados solicitaram a liberação imediata para a realização dos exames em ambiente hospitalar, com acompanhamento da equipe médica do ex-presidente e escolta policial, a fim de evitar agravamento do quadro e preservar a integridade física do paciente.

