Moraes concede liberdade a Mauro Cid

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deve ser solto ainda nesta sexta-feira (3).

A informação da soltura foi confirmada pelo colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles. Mauro estava preso desde 22 de março, e foi detido durante depoimento na Polícia Federal (PF), após vazamento de áudios onde atacava o SFT.

Conhecido como braço-direito do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel foi ouvido por cerca de 30 minutos pelo desembargador Airton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, antes de ser preso.

Em nota, emitida no dia da prisão, o STF informou que “após o término da audiência de confirmação dos termos da colaboração premiada, foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes contra Mauro Cid por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à Justiça”.

