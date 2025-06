Moraes dá prazo de duas horas para plataformas bloquearem perfis de Zambelli

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo de duas horas para o X, a Meta - dona do Facebook, Instagram e Threads - e a ByteDance - dona do LinkedIn - bloquearem os canais ligados à deputada Carla Zambelli (PL-SP).

Zambelli, que foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF por invasões aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o hacker Walter Delgatti em 2023, deixou o Brasil para os Estados Unidos e tem plano para seguir para a Europa, já que tem cidadania italiana.

Em suas redes sociais, a deputada afirmou que está “tranquila” com a situação, e repetindo um discurso adotado pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ela afirma que está fugindo de uma suposta “ditadura”.

“Eu estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do País, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir. É poder continuar falando o que eu quero falar. É voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs”, afirmou.

Segundo o Metrópoles, Moraes diz que o descumprimento poderia acarretar na aplicação de multa de R$ 100 mil.

“Nos termos da decisão proferida nos autos em referência, cuja cópia segue anexa, requisito-lhe que, no prazo de 2 (duas) horas, proceda ao bloqueio dos canais ali discriminados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta Suprema Corte e a integral preservação de seu conteúdo”, diz um trecho da notificação.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também