Moraes dá "última chance" a Cid após omissão em delações

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou nesta quarta-feira (19) o sigilo do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, que atuava como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o portal Metrópoles, documentos divulgados após a Procuradoria-Geral da República denunciar ao STF o ex-presidente Jair Bolsonaro, mostram que o ministro pressionou Mauro Cid em uma audiência, realizada em novembro de 2024, que contou com a presença do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e afirmou que essa era a última chance de falar a verdade sobre o ocorrido.

Durante a audiência, Moraes citou que a Polícia Federal (PF) encaminhou à Corte provas que mostravam que Cid havia omitido informações na tentativa de minimizar a gravidade dos casos relatados.

“Não há, na colaboração premiada essa ideia de que ‘só respondo o que me perguntam’. Não! O colaborador ou colabora com dados efetivos, […] ou não há por que, dentro dessa ideia de justiça colaborativa, se dar os benefícios”, afirmou Moraes.

O ministro deu a última chance de o militar dizer a verdade, sob pena de prisão preventiva e fim do acordo de delação.

Ele então pediu que o delator dissesse o que sabia da operação Punhal Verde-Amarelo, o financiamento e organização dos acampamentos nos quartéis das Forças Armadas e toda a sequência de atos que levaram aos atos do 8 de janeiro.

Ao fim audiência, a delação foi mantida.

